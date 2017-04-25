Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Manisa İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Hatuniye Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.



Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra, Hatuniye Cami avlusunda toplanan vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla Garnizon Şehitliğine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.



Şehitlikte dua edilmesi ardından öğrenciler ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.



Etkinliğe Manisa İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hatun Sarıkaya İpek, Tugay Komutan vekili Albay Fikret Atalay ile Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hilmi Çelikoglu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Kemal Koçkaya ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.