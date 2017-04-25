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Şehitlikte töre Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", İzmir, Denizli ve Uşak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı

Uşak Cakaloz Camisinde toplanan Uşaklılar, sabah namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.



Vatandaşlar daha sonra Türk bayraklarıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Uşak Şehitliği'ne yürüdü.



Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.



Etkinlik çorba ikramıyla son buldu.



Uşak Valisi Ahmet Okur, yaptığı açıklamada, Çanakkale zaferinde 57. Piyade Alayı'nın gösterdiği kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Bizler ecdadımızın vatanımızı nasıl koruduğunu, hangi fedakarlıklarla bu günlere geldiğimizi unutmamalıyız. Geleceğe daha kararlı adımlarla yürürken şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz." dedi.