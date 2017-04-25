- Anma etkinliğinden detaylar Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", İzmir, Denizli ve Uşak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan etkinlik sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.



Etkinliğe katılan 200 kişilik izci grubu Delikliçınar Yeni Caminin önünde toplanarak şiir okudu, tiyatro oyunu sergiledi.



Daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup Türk bayrakları ile Atatürk Anıtına kadar yürüdü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak için böyle bir program düzenlediklerini kaydetti.