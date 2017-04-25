Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Ağrı'da da çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Merkez Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.



Burada Hamur Müftüsü Harun Aydoğdu, Kur'an-ı Kerim ve şehitler için dua okudu.



Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edildi. Ardından yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlere dua edildi.



Vali Musa Işın, yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.



Sağlam imanları sayesinde hiçbir zaman yıkılmayacaklarını ifade eden Işın, "İmanımızdan başka hiçbir servetimiz yok. Allah bizimle beraber olduğu için daima muzaffer olacağız." dedi.



Bu milletin, İslam'ın bayraktarlığını yaptığını dile getiren Işın, şunları kaydetti:



"Elbette ki Allah bu bayrağı indirtmeyecek, ezanı da susturmayacaktır. Bu millet sadece kendi toprağını koruyan bir millet değildir. Bu millet bütün İslam coğrafyasının ümididir. Biz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere layık olacağız. Bayrağımızı, dinimizi, vatanımızı, milletimizi ve mukaddesatımızı koruyacağız. Gençler, 'Bundan sonra iş bitti' demeyelim. Çanakkale'de bizi esir almaya gelenler, ülkemizi işgal etmeye gelenler kimlerdiyse 15 Temmuz'da da ülkemizi işgal etmeye gelenler aynı kişilerdi. Yıllardır terörü başımıza musallat edenler aynı kişiler. Kanımızın son damlasına kadar devletimizi, vatanımızı ve dinimizi koruyacağız."



Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut da katıldı.