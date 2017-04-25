Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Trabzon ve Ordu'da da çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.



Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Ortahisar ilçesindeki Gülbaharhatun Camisi'nde bir araya gelen grup, sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından katılımcılara cami bahçesinde çorba ikram edilerek, Türk bayrağı dağıtıldı.



Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anısına 150 metrelik Türk bayrağını taşıyan gruptakiler, buradan Atatürk Hürriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan İskenderpaşa Camisi'ne kadar yürüdü.



Burada düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Törene, Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gülsüm Memiş Kaptanoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İl Müftüsü Keramettin Demir ile sporcu, asker ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



Ordu



Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, Eskipazar Merkez Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sabah namazının kılınmasının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, programın 81 ilde aynı anda düzenlendiğine dikkati çekerek, "57. Alayda atalarımız dönmeyi düşünmediler, bir adım geri atmadılar. Bizler gibi sabah namazıyla beraber belki sıcak çorbalarını içemeden şehit oldular bu güzel topraklar için. 15 Temmuz'da da gördük ki gençlerimiz, tıpkı ataları gibi dönmeyi düşünmediler. Tankların önünden çekilmediler. Bu da vefakar bir gençliğin atalarıyla aynı yolda yürüdüğünün bir işaretidir." dedi.



İl Müftüsü Mürsel Öztürk de Çanakkale Zaferi'nin önemine değindi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, Eskipazar Camisi'nden Ordu Garnizon Şehitliği'ne yürüdü. Program, şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.



Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ercan Okur, Altınordu İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, Gençlik Merkezi Müdürü Mücahit Uçar, şube müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.