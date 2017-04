Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.



Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Top atışıyla uyanan gençler, açık alandaki çeşmelerde abdest aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve binlerce genç, yürüyüş öncesi birlikte sabah namazı kıldı. Gençlere çorba da ikram edildi.



Yürüyüşe katılan gençlerin el ve kollarına ay yıldız formunda kına yaktıkları gözlendi. "Onbeşliler Çanakkale yolu"nda projesi kapsamında şehitlikleri ziyaret eden ve Kosova'dan gelerek kampa katılan 15 yaşındaki 120 öğrenci de yürüyüşte yer aldı.



Güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı.



Bazı gençler de savaşı canlandıran küçük gösteriler yaptı.



Etkinlik için Tokat'tan gelen Fatih Tanrıverdi, Çanakkale'de atalarını anma ve şehitlikleri ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.



Yürüyüşte "Onbeşlileri" temsilen yer aldıklarını aktaran Tanrıverdi, "Bu duyguyu bize yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.



"Kendimi bu toprağın bir ferdi olarak hissediyorum."



Organizasyona Denizli'den katılan Hint asıllı Mohan Said de normal de bu organizasyona yabancı uyrukluların fazla katılmadığını belirtti.



Çanakkale'ye geldikten sonra farklı duygulara kapıldığını dile getiren Said, "Dün akşam kampta şehit eşleri ve aileleri konuştu. Çok duygulandım, gözyaşlarıma hakim olamadım. Memleketimden bana, 'Yürüyüşe niye katılıyorsun?" diye sordular. Ben de onlara Osmanlı tarihinin bizim tarihimiz olduğunu söyledim. Bir Müslüman olarak da tarihimizi bilmem lazım. Ben kendimi bu toprağın bir ferdi olarak hissediyorum." diye konuştu.



Kocadere köyü kamp alanından başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi.



"Aziz ecdadımızın adına burada yürüdük"



Bakan Akif Çağatay Kılıç, yürüyüşün sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:



"Burada, 102 yıl önce ecdadımızın hayatını hiçe sayarak ülkenin birliği ve geleceği için ortaya koyduğu mücadele tarifsizdir. Ülkemizin, milletimizin mukaddes değerlerinin korunması için tabiri caizse yedi düvelin üstümüze gelip de üzerimize çullandığı zaman buna karşı duran, o zamanki tüm coğrafyanın her bir köşesinden gelip burada şehit olan aziz ecdadımızın adına burada yürüdük. Geçmişten aldığımız gücün bizi ileriye nasıl götürdüğünü gençlerimiz bu yürüyüşte hissettiler."



Bakan Kılıç, gençlerin kitaplarda okudukları, teorik olarak gördükleri dersleri burada pratik anlamda yansımasını görme, hissetme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Çünkü buradan geçerken, yürürken ne kadar büyük bir zorluk yaşandığını görüyorlar ki bizim burada yürüdüğümüz yol düzleştirilmiş. O günün şartları içinde normal bitki örtüsü içinde yürümek daha zordu. Yürüyüş, gençlerin ne yaşandığını hissetmeleri açısından iyi oldu." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, diğer askeri ve protokol üyeleriyle çok sayıda öğrenci katıldı.