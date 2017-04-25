Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Konya ve Aksaray'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler, sabah Hacıveyiszade Cami'sinde toplandı. Camiyi dolduran gençler, hep birlikte sabah namazını kıldı, ardından hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.



Topluluk daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Konya Şehitliği'ne yürüdü. Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından, Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitler için dua edilerek, program tamamlandı.



Aksaray



Aksaray'da da etkinlik kapsamında Ulu Cami'de sabah namazı kılındı. Cami çıkışında vatandaşlara çorba dağıtıldı.



Vatandaşlar, daha sonra ellerinde bayrakla Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.



Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.