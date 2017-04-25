- Sabah namazından detaylar

Yürüyüş yapılması

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile röportaj Tekirdağ'da, düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, tarihi Orta Camisi'nde sabah namazı kılarak, dua etti.



Namazın ardından çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra 102 metrelik bayrakla Hükümet Caddesi'nden sahil dolgu alana kadar temsili yürüyüş gerçekleştirdi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, burada yaptığı konuşmada, tarihe gençlerle, bütün millet olarak sahip çıkıldığını ifade ederek, şehitlerin her zaman olduğu gibi bu yıl da saygıyla ve dualarla anıldığını aktardı.