57. Alay sancağı törenle teslim edildi



ÇANAKKALE - Çanakkale'de 57. Alayın temsili sancağı, Conkbayırı'nda düzenlenen törenle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesine teslim edildi.

Ata'nın izinde 57. Alay yürüyüşünün sona erdiği Conkbayırı'nda Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever anıta çelenk sundu. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bir konuşma yaptı.

Bakan Kılıç, "Bu gün burada 102 yıl önce milleti için vatanı için, bayrağı için, inançları için şehit olmuş ve bu aziz vatanı, bu devleti bize emanet etmiş ecdadımızı anmak üzere bir araya geldik.

Bu gün yürüdüğümüz yol azda olsa burada ecdadımızın neler hissettiğini, neler yaşadığını, ne fedakarlıklarda bulunduğunu birazcık anlayabilmemiz, birazcık hissedebilmemiz için inanıyorum ki size bir rehber olmuştur. Ancak şunu unutmayalım. Bu memleketin bu aziz milletin evlatları bir asır önce burada nasıl vatan, millet, bayrak uğruna ve inanç uğruna şehit oldular ise kendilerini gelen düşmanın üzerine attılarsa, unutulmamalıdır ki bugün de aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladı gelecek olan her türlü tehdide karşı kendisini öne atmaya hazırdır. Mehmetçilerimiz, askerlerimiz şu anda nöbetteler. Onlar Çanakkale ruhu ile görevlerini ifa etmeye devam ediyorlar. Geçen yaz yaşadığımız 15 Temmuz ihanet kalkışmasına karşı bu milletin gençleri başta olmak üzere, sayın cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokağa inip, meydana çıkıp aziz bayrağını ve devletini, hürriyetini, istiklalini ve istikbalini hiçbir haine yedirmeyeceğini açık ve seçik olarak tüm dünyaya haykırdı" dedi.

"Çanakkale'de bu ülkenin her bir evladının farklı memleketlerden bir araya geldiği, beraber direndiği, beraber şehit olduğu topraklardır" diyen Kılıç, "Sizlerden bir ricam var. Orada şehit olmuş atalarınızın hem memleketlerine, hem de yaşlarına iyi bakın. Çünkü göreceksiniz ki, bu gün bazı sorular soranların alacakları cevap Şehitler Abidesi'dir. Çünkü "Çanakkale geçilmez" diyen aziz milletimizin kimlerden ve hangi memleketlerden gelen askerler tarafından teşekkül ettiğini orada göreceksiniz. Şamlısı, Haleplisi, Kırımlısı, Kerküklüsü Çanakkale'de o ruhla bir araya gelmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından, 57. Alay'ın temsili sancağı geçen yıl emanet edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden, Ondokuz Mayıs Üniversitesine teslim edildi. Devir teslim töreninin ardından askeri bando konseriyle tören sona erdi.