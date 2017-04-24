57. Alay'In Izinde 'Ay Yıldızlı' Kına Yaktılar - Çanakkale

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen binlerce genç, kamp alanında el ve kollarına "ay yıldız" formunda kına yaktırdı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" için tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda bir araya gelen gençler, burada kurulan kına stantları yoğun ilgi gösterdi.



El ve kollarına ay yıldız formunda kına yaktıran gençler, renkli görüntüler oluşturdu.



"Onbeşliler Çanakkale yolu"nda projesi kapsamında şehitlikleri ziyaret eden ve Kosova'dan gelen 15 yaşındaki 120 öğrenci de kampa katıldı.



Gençler, Çanakkale Türküsü ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.



"Dedelerimiz önce saçlarına kına yaktırmış"



Kamptaki öğrencilerden Kosovalı Arda Spahi, "102 yıl önce dedelerimiz bu topraklara gelmeden önce saçlarına kına yaktırmışlar. Bizler de o nedenle kına yaktık." dedi.



Muğla'dan kampa katılan Osman Üstündağ, "Gerçekten şuanda manevi duygular içerisindeyiz.102 yıl önce atalarımız buraya gelmeden önce saçlarına kına yakmışlar. Bizler de ellerimize kına yakrak bir nebze de olsa o duyguları hissetmek istedik." ifadesini kullandı.



Kütahyalı Zeki Şen, "Atalarımızın emanet ettikleri bu topraklar şuan bizlere emanet. Allah onlardan razı olsun. Atalarımızın, dedelerimizin saçlarına kına yakılarak askere yollanıyordu. Şimdi bizler kına yakıyoruz. Adet gelenek sonsuza kadar devam edecektir." diye konuştu.