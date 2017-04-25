57. Alay İçin 60 Metrelik Bayrakla Yürüdüler

Tokat'ta, 57.Alay Çanakkale Vefa etkinliğine katılan gençler 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile şehitliğe yürüyüş yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" Tokat'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ali Paşa Camii'nde sabah namazında İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından 57. Alay Şehitlik ve Şehadet üzerine vaaz verildi. Sabah namazı sonrasında ise programa katılanlara Tokat Belediyesi tarafından 57. Alay'ın son yemeği olan yarma çorbası ikramı edildi. Yapılan ikramların ardından Erenler Şehitliği'ne 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türküm Diyene" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından şehitlikte Çanakkale şehitleri ve diğer şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü etkinliği kapsamında öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla Çanakkale şehitleri anısına yürüyerek şehitlikte dua ettiğini söyledi. - TOKAT