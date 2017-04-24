57. Alay'da Anma Töreni

Çanakkale kara savaşlarının 102. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde tören düzenlendi.



57. Alay Şehitliği'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve diğerli ülkelerin temsilcileri katıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Birleşik Krallık adına Büyükelçi Rihard Moore, Türk Silahlı Kuvvetleri adına da Orgeneral Musa Avsever anıta çelenk koydu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Günün anlam önemine dair konuşmanın ardından şehitliğe karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi. - ÇANAKKALE