55 Yaşındaki Bekçi Kimyasal Madde İçerek Yaşamına Son Verdi

Kayseri'de fabrikada gece bekçisi olarak çalışan bir kişi, kimyasal madde içerek yaşamına son verdi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21. caddede bulunan bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan Cemal D. (55) kimyasal madde içti. Sabah saatlerinde fabrikaya gelen işçilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemal D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de fabrikada inceleme yaptı. Cemal D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ