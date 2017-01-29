Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 55 yabancı uyruklu yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü Küçükkuyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.



Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 55 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Öte yandan, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.