55 Milyon 319 Bin 222 Kişi Sandığa Gidecek

Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da oy kullanacak seçmen sayısının 55 milyon 319 bin 222 kişi olduğu bildirildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da oy kullanacak seçmen sayısının 55 milyon 319 bin 222 kişi olduğu açıkladı. Türkiye genelinde toplam sandık sayısı 167 bin 140 iken, cezaevi sandık sayısı 461 olarak belirtildi.



YSK'nın açıkladığı verilere göre, sandık kurulacak toplam mahalle sayısının 31 bin 970, kurulacak sandık sayısının 145 bin 409, seçmen sayısının ise 51 milyon 751 bin 773 kişi olarak bildirildi. Sandık kurulacak toplam köy sayısının ise 18 bin 304, kurulan sandık sayısının 21 bin 270 ve seçmen sayısının 3 milyon 567 bin 449 olduğu aktarıldı. YSK'nın açıkladığı seçmen sayılarına göre, İstanbul 10 milyon 518 bin 057 ile en fazla seçmen sayısına sahip il olurken Bayburt 285 sandık ve 56 bin 885 kişi ile seçmen sayısı en az olan il oldu.



MAHALLE, SANDIK VE SEÇMEN SAYISI Bazı illere göre mahalle, kurulan sandık ve seçmen sayısı ise şöyle:



"İstanbul'da, 26 bin 299 sandık kurulacak ve 10 milyon 518 bin 057 kişi sandığa gidecek.



Ankara'da, 10 bin 336 sandık kurulacak ve 3 milyon 853 bin 894 kişi sandığa gidecek.



İzmir'de, 8 bin 509 sandık kurulacak ve 3 milyon 174 bin 549 kişi sandığa gidecek.



Adana'da, 4 bin 172 sandık kurulacak ve 1 milyon 510 bin 122 kişi sandığa gidecek.



Bursa'da, 5 bin 739 sandık kurulacak ve 2 milyon 107 bin 944 kişi sandığa gidecek.



Diyarbakır'da, 3 bin 045 sandık kurulacak ve 991 bin 212 kişi sandığa gidecek



Kocaeli'nde, 3 bin 495 sandık kurulacak ve 1 milyon 299 bin 315 kişi sandığa gidecek.



Konya'da, 4 bin 289 sandık kurulacak ve 1 milyon 473 bin 345 kişi sandığa gidecek.



Trabzon'da, bin 946 sandık kurulacak ve 567 bin 815 kişi sandığa gidecek.



Şanlıurfa'da, 3 bin 349 sandık kurulacak ve 1 milyon 026 bin 443 kişi sandığa gidecek.



Manisa'da, 3 bin 159 sandık kurulacak ve 1 milyon 029 bin 622 kişi sandığa gidecek.



Eskişehir'de, bin 912 sandık kurulacak ve 636 bin 061 kişi sandığa gidecek.



Edirne'de, 935 sandık kurulacak ve 308 bin 129 kişi sandığa gidecek.



Erzurum'da, 2 bin 095 sandık kurulacak ve 483 bin 653 kişi sandığa gidecek"



Bayburt'ta, 285 sandık ve 56 bin 885 kişi ile seçmen sandığa gidecek".



(İHA)