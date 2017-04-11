55 Gündür Kayıptı, Barajda Cesedi Bulundu

ÇORUM'da 55 gündür kayıp olarak aranan 4 çocuk babası 56 yaşındaki Haydar Boztepe'nin, Obruk Barajı'nda cesedi bulundu.



Geçen 16 Şubat'ta Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Haydar Boztepe'nin ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Dün Obruk Barajı Salur Köyü mevkisinde barajda balık tutan balıkçıların ağına erkek cesedi takıldı. Yapılan incelemeler ve ailesinin teşhisi sonucu cesedin Haydar Boztepe'ye ait olduğu saptandı.



Balıkçıların yardımıyla kıyıya çıkarılan Boztepe'nin cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boztepe'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ceset Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Çorum