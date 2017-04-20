55 Çiftçi ile "Bireysel Sulama Desteklemeleri" Sözleşmesi İmzalandı

Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, kent genelinde "Bireysel Sulama Desteklemeleri" kapsamında 55 çiftçiyle sözleşme imzalandığını ifade etti.



Arap, imzalanan sözleşme ile tarımsal faaliyetler için gerçekleştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Arap, "Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi gerekmektedir. İlimiz genelinde 2007-2016 yılları arasında 192 çiftçiye modern basınçlı sulama sistemleri desteklemesi olarak yaklaşık 1 Milyon 600 bin TL ödeme yapılmıştır. 2017 yılında ise sözleşme imzalamaya hak kazanan 55 yatırımcıya ait hibeye esas destekleme tutarı 606 bin TL'dir. Bu tarz tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik projelerle daima çiftçimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR