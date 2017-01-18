İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar devam ediyor. - Kenarlı
54 İlde 243 TSK Personeline Yönelik Fetö/pdy Operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı.
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