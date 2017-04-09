Yüzlerce kişiye istihdam imkanı da sağlayacak olan Serdivan'ın yeni merkezi 54. Cadde Projesinde kazı çalışmaları başladı.



52 bin metrekare alan üzerine kurulacak 54. Cadde'de yeraltında bin 500 araçlık kapalı otopark da yer alacak. Kapalı otopark bu özelliğiyle, Sakarya'nın en fazla araç kapasiteli ve en büyük kapalı otoparkı unvanına sahip olacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 54. Caddenin her açıdan Serdivan'ın yeni cazibe merkezi olacağını belirterek, çarşı konsepti ile hayata geçirilecek projede geleneksel ve modern mimarinin birlikte yer alacağını söyledi. - SAKARYA