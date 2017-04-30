53 Yıl Sonra Ezan Sesi Duyacaklar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gürpınar köyünde ikamet eden vatandaşların ezan hasreti sona eriyor. Köyde 53 yıl sonra yapılan ve mayısta tamamlanacak cami sayesinde vatandaşlar ibadetlerini yapmak için çevre köylere gitmekten kurtulacak. Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Ergani ilçesine bağlı Gürpınar köyünde, kurulduğu günden bu yana cami olmadığı için ezan sesi duyulmadı. 53 yıldır komşu köylere gidip ibadetlerini yapan köylülerin ezan hasreti diniyor. Köyde, bir süre önce yapımına başlanan 15 Temmuz Zafer Camisi'nin 26 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.



"BİRÇOK EKSİĞİMİZİN DE OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİM"



Diyarbekir Kültür Platformu Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, 53 yıldır köyde ezan okunmadığını ifade ederek, "53 yıldır bu köyde bir Kur'an talimi yapılmadı, helaller, haramlar anlatılmadı. Burada İslam'dan uzak bir nesil yetişiyordu. Bu köyde bir Cuma namazı, bir bayram namazı, bir teravih namazı, cemaatle kılınması gereken bir namaz kılınamadı. Köy ahalisi Cuma namazı için çevre köylere gitmek zorunda kaldı. Bir çoğu da bir ulaşım aracı bulamadıkları için gidemedi. Yani kazası dahi olmayan bir Cuma namazından mahrum kaldılar. Bizlerin süratle camisi olmayan bu köye bir cami, bir Kur'an kursu yapmamız gerekiyordu. Allah'a şükürler olsun arkadaşlarla el birliği yaptık ve hayırseverlerin de destekleri ve himmetleriyle buraya Anadolu Selçuklu mimarisine uygun bir cami, bir imam lojmanı, bir taziye evi ve bir kız-erkek Kuran kursu ile müştemilatını yapıyoruz. 27 Mayıs olan Diyarbakır'ın fethinden bir gün önce camimizin açılışını yapacağız ama birçok eksiğimizin de olduğunu ifade etmek isterim. Buradan hayırsever kardeşlerimizin himmetlerine muhtaç olduğumuzu, hayırsever kardeşlerimizin bu işe bir el atmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi. Caminin yapım işleriyle uğraşan Eyyüp Burak, köylüleri ezanla buluşturacaklarını aktararak, "Eksikliklerin tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Allah yardım yapanların hayrını kabul etsin" diye konuştu.



(Emrah Kızıl / İHA)