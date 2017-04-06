53 TL'ye Aile Boyu Sağlık Hizmeti

Türkiye'de iş ve işçi sağlığıyla ilgili önemli uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen gayretli çalışmalar sonucunda 53 TL prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanacak olan vatandaşlarımız, sadece kendisinin değil aynı zamanda eşi, çocukları ve ana babasının da sağlık hizmetinden faydalanması sağlanacak" dedi.



AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Genel Sağlık Sigortası hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya'da hiç bir ülkenin başaramadığı bir projeye imza atılarak 53 TL Genel Sigortası primi yatıran vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önünün açıldığını aktaran Özdağ, "Genel Sağlık Sigortası projesinin hayata geçmesiyle Türkiye bu alanda doğru hizmeti sunan bir numaralı ülke oluyor. Genel Sağlık Sigortası alanında gerçekleştirmiş olduğumuz önemli dönüşüm sayesinde bundan böyle 53 TL ödeyerek, sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Bu değişim aynı zamanda yurt dışında yaşayan soydaşlarımız ve geriye dönük sigorta borcu olan vatandaşlarımız için de rahatlatıcı pek çok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız 53 TL'ye sağlık hizmetinden yararlanırken aynı zamanda 3 milyon 300 bin gencimizin de 3,7 milyar TL tutan Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinmiştir. 20 yaşını geçmemek üzere lise mezunu olan gençlerimiz de bu önemli uygulamalardan nasibini alarak mezun olduktan sonra 2 yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanına kavuştu. Üniversite mezunu gençlerimiz ise 25 yaşını geçmemek üzere mezun olduktan sonra 2 yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanına kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen gayretli çalışmalar sonucunda 53 TL prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanacak olan vatandaşlarımız, sadece kendisinin değil aynı zamanda eşi, çocukları ve ana babasının da sağlık hizmetinden faydalanması sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız Genel Sağlık Sigortası borcunu çeşitli nedenlerle ödeyemeyen vatandaşlarımızın da bu borçlarını da 53 TL üzerinden güncelliyor ve güncellenen bu borçlara da 12 ay taksit imkanı getiriyor. Hiç gelir testi yaptırmayan kişilerden, bu borçları ödeyemeyecek durumdakiler ise gelir testi ile belgelenmesi durumunda ise tüm borçlar siliniyor. 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, Trafik kazası halleri, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. Analık hali nedeniyle sağlanan tetkik ve tedaviler. Afet ve savaş ile grev ve lokavt hallerinde kişiler hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecek" diye konuştu. - MANİSA