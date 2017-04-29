51. Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 51'incisi düzenlenen Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları'nda Türkiye bir gümüş madalya kazandı.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda başarılı olanlar, Nazarbayev Üniversitesinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Türkiye takımının yöneticisi Prof. Dr. Arif Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları'na ilk kez katıldığını belirterek, "Bir gümüşle dönüyoruz. Gelecek yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Burada tecrübe kazandık." dedi.



Temmuz ayında dünya şampiyonasının yapılacağını ifade eden Daştan, oradan iyi bir dereceyle dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.



Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Ceylan Ceylan da sınav biçiminin Türkiye'dekinden farklı olduğunu dile getirdi. Ceylan, "Tüm arkadaşlarımızla takım olarak elimizden geleni yaptık. Ben gümüş madalya aldım. Mutluyum. Umarım ileride yarışmalarda daha iyi derece alırım." diye konuştu.



Türkiye'den olimpiyatlara dört öğrenci katılmıştı.