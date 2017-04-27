500 Yıllık Osmanlıca Eserleri Türkçe'ye Çeviriyor

Sivas'ta yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Öztürk, imamlık yaparken öğrendiği Osmanlıca ile 500 yıllık eserleri Türkçe'ye çeviriyor.



Meraklı olduğu için Osmanlıca öğrenen ve devlet işlerinde yardımcı olması için Başbakanlık tarafından Ankara'da Osmanlıca kursuna gönderilen Hüseyin Öztürk, Sivas'ta çok sayıda Osmanlıca eseri tercüme etti. 34 yıldır yeminli tercümanlık yapan 4 çocuk babası Öztürk, tapu kayıtlarını tercüme ettiğini, mahkemelerde de görev aldığını söyledi. Sivas'ta tek yeminli tercüman olduğunu ifade eden Öztürk, "Camilerde okurken bu işi öğrendim. Uzun zaman nüfusta çalıştım. Nüfusun eski Osmanlıcalarını tercüme ettim. O zamandan bu zamana kadar hala tapuda çalışmaktayım, mahkemelere bakmaktayım. Bütün kazalara, bazen vilayetlere gittiğim de oldu. Arapça, Osmanlıca, Farsça okumadığım yazı olmaz. İsterse 500 senelik olsun. En fazla tapu çevirisi yaptım. Sivas'ta tapuların ilk yazılışı 160 sene önceye dayanıyor, tapu yazılış itibari ile nüfustan evveldir. Bir günde 50 tapu yazıp vermişliğim olmuştur. Suriye'den gelenlerin evlenme ve nüfus kağıtlarını tercüme etme işlerini yapıyorum" dedi.



Profesörlere de Osmanlıca öğrettiğini söyleyen Öztürk, "Üniversiteden ilahiyat, tarih ve edebiyat bölümlerinde öğrenciler geliyor. Onların ödevlerine yardımcı oluyorum. Yaşlandım ama biraz daha bu işlere bakmak istiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS