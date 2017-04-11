500 Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular

Başkentli hayvansever bir kadının yaklaşık 2 yıl önce sokak köpekleri için başlattığı mücadele, iyilik harekatına dönüştü. Hayvanseverlerin desteğiyle İmrahor Vadisi'nde 500'den fazla köpeğin doğal ortamda barınma, beslenme ve tedavisi için 'Patipark Sokağı' kuruldu. Patipark Hayvanseverler Derneği Başkanı Ebru Balcı, "İşimiz hakikaten çok zor. Bir avuç insanla bu canları hayatta tutmaya çalışıyoruz" dedi.



Başkentli bir grup hayvanseverin sahipsiz köpekler için 2 yıldır sürdürdüğü zorlu mücadele adeta bir iyilik harekatına dönüştü. Mamak İmrahor Vadisindeki 10 ayrı bölgede doğal ortamda yaşayan sokak köpeklerinin barınma, beslenme, tedavi ve sahiplendirilmeleri için büyük mücadele veren hayvanseverler bu mücadele sırasında tam 500 sokak köpeğine ulaşmayı başardı. Çok kısa süre önce de Patipark Hayvanseverler Derneği'ni kuran hayvan dostları, merkez olarak belirledikleri İmrahor Vadisi'ndeki Patipark'ı sokak hayvanları için oluşturdu. Uluslararası gayrimenkul şirketi Coldwell Banker'in Ankara'daki 18 şubesi de Patipark Sokak'ta kendileri adına içerisinde mamaları da olan birer kulübe kurdu. Yeni kulübelerin yerlerine yerleştirilmesiyle birlikte Patipark Sokağı'nın resmi açılışı da yapıldı.



"Köpeklerle ilgili öyle hikayeler var ki"



Çok sayıda hayvanseverin katıldığı, kendi elleriyle köpekleri beslediği etkinlikte Patipark Hayvanseverler Derneği Başkanı Ebru Balcı da anlamlı bir konuşma yaptı. Başkan Balcı, yaklaşık iki yıldır kar kış demeden mesai saatlerinden arta kalan zamanlarını sokak köpeklerine ayırdıklarını, onların her türlü ihtiyacını gidermek için varlarını yoklarını ortaya koyduklarını söyledi. Merkez Patipark ve civardaki 10 ayrı bölgede 500'den fazla sokak köpeğine doğal ortamda baktıklarını ifade eden Başkan Balcı, "İşimiz hakikaten çok zor. Bir avuç insanla bu canları hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu köpeklerle ilgili öyle hikayeler var ki anlatmaya da dinlemeye de kimsenin yüreği dayanmaz. 2 yılın sonunda geldiğimiz nokta ise sevindirici" ifadelerini kullandı.



"Herkes kendi sokağındaki hayvana sahip çıksın"



Dernek Başkanı Balcı, 500'den fazla köpek için Ankara Üniversitesinin ve Anatolium AVM'nin kendilerine yemek desteği sağladığını, buraların yemekhanelerinden topladıkları yemek artıklarıyla sokak hayvanlarını beslediklerini ancak bunun yetmediğini de söyledi. Balcı, "Halkımızdan tek beklentimiz ise herkesin kendi sokağındaki hayvanlara sahip çıkması. Bizler normalde yaşama şansı olmayan köpeklerin tedavisini ve bakımını yapıyor, kısırlaştırmaya ağırlık veriyor, sahiplendiriyoruz. Burası hayvan toplama, bakım merkezi değil. Herkes kendi bölgesindeki hayvanlara bakarsa biz de asıl ihtiyaç duyan köpeklerle sağlıklı ilgilenebiliriz. Unutmayalım ki onlar bizim yaşam alanımızı değil, biz hayvanların yaşam alanlarını aldık. Onları yerinden eden bizleriz. Buna hakkımız yok" şeklinde konuştu. - ANKARA