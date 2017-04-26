500 Motorcu Aydın'da Buluşacak

Motor Sporları Derneği ve Türk Chopper Motor Kulübü Aydın Şubesi ay sonu açılacak olan kulübevi için Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 500 motorcuyu Aydın'a davet etti.



29 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılması planlanan kulübevi için gelecek misafirleri Aydın'a yakışır bir şekilde ağırlamak istediklerini belirten TCMK Başkanı Tolga Kuruüzümcü, "Aydın ilini tanıtmak ve tüm motor sporları tutkunlarının kaynaşmasını sağlamak amacı ile açılışını yapacağımız kulüp evimize tüm Aydın halkımız davetlidir. Amacımız doğru sürüş teknikleri ve kuralları çerçevesinde motor kullanmayı sağlamak ve dayanışmayı artırmaktır. Biz kendi içimizde motor tutkunları için 'yelek kardeşliği' deriz. Bizim için motor kullanan herkes kardeştir" dedi.



Açılışa gelecek olan yaklaşık 500 motor tutkunu için çok özel sürprizler hazırladıklarını belirten Kuruüzümcü, açılış günü yapılacak çeşitli etkinliklerle Aydın'a renk katacak misafirler ve Aydınlılar için bir festival havası yaşatacaklarını sözlerine ekledi. - AYDIN