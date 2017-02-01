500 Milyon Yıllık Deniz Canlısı Fosili

Bilim insanları Birleşik Krallık Kolumbiyası'nda 500 milyon yıllık bir deniz canlısına ait fosilleri keşfetti.



Yeni bir araştırma, paleozoik devrin ilk dönemine ait canlının görünüşünün ve beslenme alışkanlıklarının daha önce görülmemiş türden olduğunu ortaya koydu.



"Ovatiovermis cribratus" adı verilen deniz canlısı, birkaç santimetre boyunda.



Vücutunu ileri geri hareket ettirerek, küçük boyutlardaki avlarını yakalıyor.



Aşırı yaşı ve görülmemiş fiziksel özellikleriyle, örümcek, akrep ve bazı kabuklu türlerin ilk örneği olduğu düşünülüyor.



'Lobopodian' adlı 30 bacaklı tür, paleozoik dönemde yaşayan, solucana benzer fiziksel özelliklere sahip canlılardı.



Yeni keşfedilen 'Ovatiovermis cribratus' türü 20-30 bacağa sahip. Ancak bu ayaklar türün diğer çok ayaklılarda olduğu gibi savunma için kullanılan sivrilik yok.



Royal Ontario Müzesi araştırmacılarından Jean-Bernard Caron ve Cédric Aria inceledikleri fosillerin bu canlının kendine has vücut yapısını ortaya koyduğunu anlatırken, canlının vücudunun üst kısmının uzun ve kuvvetsiz ayaklarının ise iki sıra ince tüylerle kaplı olduğunu belirttiler.