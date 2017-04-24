500. Golüne Ulaşan Lionel Messi'nin Bugüne Kadar Real Madrid'e Attığı Tüm Goller!

Real Madrid – Barcelona maçında kazanan, "son saniye golüyle" Barcelona oldu. Dün karşılaşan iki takım, yine izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Son saniyesine kadar hepimiz nefeslerimizi tuttuk.



Çoğu insana göre futbol tarihinin en iyi iki futbolcusu olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, dünkü maçta yine karşı karşıya geldi. Heyecanlı ve keyifli geçen "El Clasico"yu son dakikalarda Barcelona kazandı.



Maçta 2 harika gol kaydeden Leo Messi, böylece Barcelona kariyerindeki 500. golüne ulaştı. Bunun yanı sıra El Clasico tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız, bu karşılaşma ile birlikte Madrid ekibine de 23. golünü atmış oldu.



İşte Messi'nin bu zamana kadar Real Madrid'e attığı birbirinden şık goller Açıklaması