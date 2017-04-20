500 Genç Kıza Hediye Gelinlik

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 500 genç kızı, düzenledikleri kampanya ile hayalini kurdukları nişanlık ve gelinliği hediye ederek sevindirdi. Talep edilmesi halinde, damatlık yardımında da bulunulabileceği belirtildi.



Manisa Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, maddi imkansızlıklar dolayısıyla hayatının en mutlu gününde gelinlik giyemeyecek durumda olan gelin adaylarının hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yeni Mahalle'deki ikinci el eşya mağazasında, hayırseverlerin katkılarıyla alınan yeni gelinlik ve nişanda giyilecek elbiseleri ihtiyaç sahibi genç kızlara ulaştırdı. Gelinliği alan genç kızlar büyük sevinç yaşadı.



Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, gelinlik ihtiyacı olyan maddi durumu iyi olmayan kişilerden 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak kendilerine ulaşmalarını istedi. Gelinlik kampanyasını Ak Partili Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatı üzerine başlattıklarını belirten Süzer, "Dağıtılan gelinliklerimizin hepsi yeni. Talep eden ihtiyaç sahipleri incelendikten sonra gerekli kriterlere uyuyorlarsa, nişanlığı, gelinliği ve ayakkabısına kadar tam takım olarak hediye ediyoruz. Bugüne kadar 500 kişiyi giydirdik. Başvuran kimseyi boş çevirmek istemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Talep edenlere damatlık da hediye ettiklerini belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Süzer, "Yeter ki bize ulaşsınlar. Çağrı merkezimize müracaat ettikleri takdirde 7/24 saat hizmetlerindeyiz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık" diye konuştu.



- Manisa