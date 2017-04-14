50 Yıldır Ekmeğini Denizden Çıkartıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 50 yıldır teknesiyle denize açılarak balıkçılık yapan 75 yaşındaki Fahrettin Hiçsolmaz, ilerleyen yaşına rağmen balıkçılığa devam ediyor.



Uzun yıllardır denizden yakaladığı balıkları pazarlayarak geçimini sağladığını ve 3 çocuk yetiştirdiğini belirten Hiçsolmaz, 75 yaşına rağmen, çevikliği ve tekne üzerindeki dengesiyle de görenlerde hayranlık uyandırıyor.



Hiçsolmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dedesi ve babasının da balıkçı olduğunu, kendisinin gençken esnaflık yaptığını daha sonra baba mesleğini devam ettirdiğini belirtti. Yaklaşık 50 yıldan beri balıkçılık yaptığını anlatan Fahrettin Hiçsolmaz, "Kayığımız var, ağlarımız var, 3 çocuğu denizden büyüttük. O zamanlar balığın çok olduğu zamanlar, hem kendimizi geçindirdik hem de çoluk çocuğumuzu yetiştirdik. Ama artık denizler elini ayağını çekti. Bu denizler Cenabı Allah'ın lütfu. Allah her canlıdan 3, 5, 9 tane doğurtmuş ama balıkları milyon tane, biz bunları muhafaza edemedik. Çiftçi tarlaya gider bakar Allah'ı bulur, sen de denize iman gözüyle bakarsan ne büyük nimet olduğunu bilirsin. Şükür Allah'a, bu seviyeye kadar geldik, yedik, içtik, emekli olduk, sigortamızı kendi kendimize ödedik. Daha ne dileyelim Rabbimizden" diye konuştu.



Çocuklarından ikisinin memur olduğunu birinin ise serbest meslek erbabı olduğunu aktaran Hiçsolmaz, "İşleri güçleri var, okuttuk, evlendirdik gücümüz yettiği kadar" ifadelerini kullandı. Kalkan balığı için denize açıldıklarını belirten Hiçsolmaz, "Şu anda işler düşük, iki kişi balığa gidiyoruz, 2-3 tane yakalıyoruz, para eden bir balık bu 70-80 TL. kilosu ediyor. 8-10 kilo balığı 2-3 günde bir kaldırıyoruz. Yani o şekilde harçlığımızı çıkartıyoruz. Nisan ayından sonra yasak zaten başka işler yapacağız. Tekirler, istavritler çıkar onlarla uğraşacağız. Kalkan ağlarını belirli bir zamandan sonra yasaklıyorlar" dedi.



"Rahatını düşünen balıkçılık yapamaz"



Yaklaşık 50 yıldır balıkçılığa emek verdiğini söyleyen Hiçsolmaz, "Balıkçılık horluk, rahatını düşünen insan balıkçılık yapamaz. Gidersin, gelirsin, bir şey tutamazsın, horlanırsın, fırtına geçirirsin, rüzgarı var kışı var bunun, Allah'a şükürler olsun bu günlere kadar geldik, elhamdülillah" diye konuştu.



Hiçsolmaz'a denizde yoldaşlık yapan 65 yaşındaki Süleyman Coşkunçay da denize açıldıkları zaman yaklaşık 20 tane ağ attıklarını belirterek, "Ağlarımızdan 2-3 tane bile balık çıksa Allah bereket versin deyip, çocuklarımıza, evlerimize kumanyalarımızı götürüyoruz. Emekliyiz, emekliliğimize bir ek gelir oluyor, zaten emekli olmayan bu balıkçılığı yapmasın samimi söylüyorum aç kalma ihtimalleri çok yüksek" şeklinde konuştu.



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