50. Yıl Onur Gecesi Yemeği' - Adaso Başkanı Kıvanç ve Plaket Takdimi

- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması

Adana sanayisine katkılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdimi

AB Bakanı Ömer Çelik'in plaket takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın plaket takdimi ADANA - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Adana sanayisine katkılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdim etti.