50. Yıl Onur Gecesi Yemeği" - Adaso Başkanı Kıvanç ve Plaket Takdimi
- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği" Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması Adana sanayisine katkılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdimi AB Bakanı Ömer Çelik'in plaket takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın plaket takdimi ADANA...
- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması
Adana sanayisine katkılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdimi
AB Bakanı Ömer Çelik'in plaket takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın plaket takdimi ADANA - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Adana sanayisine katkılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdim etti.
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