50 Ülkeden Öğrenci Torbalı'da Buluştu

İzmir'in Torbalı ilçesinde Uluslararası Öğrenci Derneleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen etkinlikte 50 ülkeden 300'ü aşkın öğrenci bir araya gelerek, ülkelerini ve kültürlerini tanıttı.



Gazi Çamlığı'nda öğrencilerin stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, öğrencilere ve kültürlerine yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlikte konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de yükseköğrenim gören 225 değişik ülkeden toplam 114 bin yabancı öğrenci bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz şenlik dünyanın 20 değişik ülkesinde ve 55 ayrı şehirde yapılıyor. Finali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 13 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceğiz." dedi.



Bolat, Türkiyede öğrenim gören binlerce yabancı öğrenciyi "yabancı" olarak görmediklerinin altını çizerek, "Çünkü biz farklılıkları zenginlik olarak gören bir kültürün temsilcileriyiz. Bu buluşmalarla da aramızdaki sevgi ve muhabbet bağlarını sağlamlaştırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de Anadolu'nun çok çeşitli kültürel zenginlikleri bir arada barındırabilme yetisi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Coğrafi konumuyla dünyanın kalbi konumunda yer alan Anadolu yarımadasının dört bir yanında değişik renklerin, şivelerin, yaşam biçimlerinin izine rastlarsınız. Ama asıl önemli olan bu coğrafyanın hep renkli bir mozaiğe sahip olması hem de bütün bu renklerin birbirini aşındırmadan bir arada yaşama iradesi gösterebilmesidir."



AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da bu tür organizasyonların değişik kültürler arasında dostluk köprülerinin kurulmasında ciddi katkılar yaptığını dile getirdi.