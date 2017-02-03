50 Gün Önce Aldığı Arabası Yandı

ANKARA (İHA) – Ankara'da park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. 50 gün önce aldığı aracında patlama meydana gelen Aydın Ünlü, "İkinci patlamayla çatı komple yandı tabi ve içerideki araçlar da zarar gördü. Benim dışımda kimse zarar görmedi, ben de yandığını görünce müdahale etmek istedim ve o sırada patlayınca yüzüme alev geldi" dedi.



Ankara Keçiören'de park halindeki araçta meydana gelen yangın, etraftaki diğer araçlara da sıçrayarak büyük bir hasara neden oldu. Gece amcasıyla görüştüğü için şans eseri uyumayan ve aracının yandığını fark eden Aydın Ünlü'nün müdahale etmeye çalışırken yüzü yandı.



Olayı anlatan Ünlü, "Gece saat gibi aracın yandığının farkına vardım, aşağıya inip kendi imkanlarımla müdahale etmeye çalıştım ama araç birden alev alıp patlayınca yüzüm bu hale geldi. Sonrasında itfaiyeyi ve emniyet güçlerini aradık, itfaiye biraz geç geldi eğer daha önce gelseydi sadece benim aracımda hasar olacaktı diğerlerine atlamazdı. Alevlenme benim araçta başlıyor ve itfaiyeden bilirkişi raporuna göre yüzde yüz benim araçtan çıkıyor ve elektrik aksamından kaynaklı bir problem olduğu, şase yaptığını söylediler. İkinci patlamayla çatı komple yandı tabi ve içerideki araçlar da zarar gördü. Benim dışımda kimse zarar görmedi, ben de yandığını görünce müdahale etmek istedim ve o sırada patlayınca yüzüme alev geldi, ambulans gelerek yüzüme yanık kremleri sürdüler. Ayrıca araç daha yeni olduğu için kaskosu da sigortası da yok" ifadelerini kullandı.



Yan binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece 01.57'de aracın önce dörtlü sinyallerinin yanıp söndüğü ve ardından aracın birden alev aldığı görülüyor.



Öte yandan patlamanın aracın elektrik aksamından kaynaklı bir problem nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. - ANKARA