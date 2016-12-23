50 Bin TL'lik Krediye 3 Bin Başvuru

Van'da 2017 yılında küçük esnafa ve KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi desteği için üç günde 3 bin civarında başvuru yapıldığı bildirildi.



Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin TL'lik faizsiz kredi uygulamasından faydalanmak isteyen 3 bin civarındaki Vanlı esnaf, KOSGEB Van İl Müdürlüğüne müracaat etti. KOSGEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, üç günlük süre zarfında yaklaşık 3 bin civarında müracaat olduğu ve sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.



Başbakan Binali Yıldırım tarafından daha önce açıklanan 50 bin TL'lik faizsiz kredi desteği için Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da yoğun bir başvuru trafiği yaşanmıştı. KOSGEB veri tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ'lerin başvuru yapabildiği ve 12 ay ödemesi olmayan 50 bin TL'lik faizsiz kredinin toplamda 36 ayda geri ödemesi yapılacağı bildirildi.



Türkiye genelinde yapılan başvuru sayısının ise önümüzdeki günlerde Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. - VAN