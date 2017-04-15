50 Bin Dolarlık Kümes! Renkli Yumurtlayan Tavuklar, El Yakıyor

Rize'nin İyidere ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Mete'nin sahip olduğu tavuklar ve horozlar fiyatları ile el yakıyor.

50 BİN DOLARLIK KÜMES

İlçenin Yapraklar mahallesindeki evinin bahçesindeki kümeste beslediği 18 çeşit tavuk ve horozların fiyatı ise 50 bin doları buluyor. Mete'nin kümesindeki en pahalı tavuk ise Ayam Cemani cinsi 17 bin TL değerindeki tavuk.



Endenozya kökenli tavuk ırkından gelen tavuğun en büyük özelliği eti, rengi ve yumurtasının siyah olması.

12 YILLIK HOBİSİ

Kümesi ile ilgili bilgiler veren Mete, 12 yıldır hobi olarak cins tavuk ve horoz beslediğini söyledi. Mete, bu hobisinin pahalı bir hobi olduğunu belirterek "Bu tavuklar ve horozlar emek ve sevgi istiyor. Cins tavuklar olduğu için tavuk hastalıklarından dolayı yiyeceklerine dikkat etmeniz ve ortamın havadar olmasına önem göstermeniz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız bir sabah kümese gelir ve bütün tavukları ölmüş olarak bulabilirsiniz" dedi.



RENKLİ YUMURTLUYORLAR

Cins tavuklarının yaptıkları yumurtaların renklerinin mavi, yeşil, siyah ve kahverengi renklerinde olabildiğini kaydeden Mete, bu yumurtaların fiyatının ve besin değerinin yüksek olduğunu söyledi.



Mete, özellikle kalp ve beyin hastalıklarına bu yumurtaların iyi geldiğini sözlerine ekledi.