Türkiye'de görev yapan 5 yıldızlı oda ve borsa sayısı 250'ye ulaştı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 oda ve borsanın akreditasyon standardını uygular hale gelmesi olduğunu söyledi. Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle 24 oda ve borsa akreditasyon statüsü kazanırken, daha önce akredite olmuş 52 oda ve borsa da akreditasyon belgesini yeniledi. Böylece, akredite oda/borsa sayısı 250'ye ulaştı. Balıkesir Ticaret Odası ise C sınıftan B sınıfa yükseldi.



2017 yılı çalışma planı çerçevesinde ise 28 oda ve borsanın akreditasyon çalışmaları başlatıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 5 yıldızlı hizmet sunarak üyelerine yol açtıklarını ve özel sektörün öncüsü olmaya devam ettiklerini ifade etti. Akredite oda statüsü kazanan ve akreditasyon belgesini yenileyen oda ve borsaları tebrik eden Hisarcıklıoğlu, "24 oda ve borsamız daha akredite olarak sunduğu kaliteli hizmeti tescilledi. 52 oda ve borsamız da hizmette sınır tanımadığını yeniden kanıtladı" dedi.



Akreditasyon Belgesini yenileyen 4., 6. ve 9. dönem oda/borsalar arasında bulunan Balıkesir Ticaret Odası 2013 yılı seçimlerinden sonra yapılan Akreditasyon Denetiminden geçer puan alarak C sınıfı oda statüsünde yer almıştı. 2013 yılından bu yana yapılan tüm çalışmalar ve yenilikler 2016 Kasım ayında gelen bağımsız denetçiler tarafından denetlenerek, odanın gelişimi gözler önüne serildi ve bir üst sınıfa yükseldi. Hizmet kalitesinin arttığı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun çalışma prensibinin benimsendiği ve üye memnuniyetinin en önemli amaç edinildiği Balıkesir Ticaret Odasında yeniliklerin süreceği kaydedildi. - BALIKESİR