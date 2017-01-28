5 Yıldızlı Oda/borsa Sayısı 250'ye Ulaştı

TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu akredite oda/borsa sayısı 250 oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 oda/borsanın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi olduğunu söyledi.
Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle 24 oda/borsa akreditasyon statüsü kazanırken, daha önce akredite olmuş 52 oda ve borsa da akreditasyon belgesini yeniledi. Böylece, akredite oda/borsa sayısı 250'ye ulaştı. 2017 yılı çalışma planı çerçevesinde ise 28 oda/borsanın da akreditasyon çalışmaları başlatıldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 5 yıldızlı hizmet sunarak üyelerine yol açtıklarını ve özel sektörün öncüsü olmaya devam ettiklerini ifade etti.
"Hedefimiz 365 oda ve borsamızın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi"
Akredite oda statüsü kazanan ve akreditasyon belgesini yenileyen oda ve borsaları tebrik eden Hisarcıklıoğlu, "24 oda ve borsamız daha akredite olarak sunduğu kaliteli hizmeti tescilledi. 52 oda ve borsamız da hizmette sınır tanımadığını yeniden kanıtladı" dedi.
Kurumsallaşma serüveninde akredite oda/borsaların marka değerinin her geçen gün daha üst seviyelere taşındığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Benim oda ve borsalarım; yerelde ürettiği projeleriyle, yaptığı inovasyon çalışmalarıyla ve etkin paydaş yönetimiyle bulunduğu ilin ve ilçenin kalkınmasında baş aktör olmaya devam ediyor. Hedefimiz 365 oda ve borsamızın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi" açıklamasında bulundu.
Akreditasyon Statüsü kazanan 12. dönem oda/borsalar şöyle:
"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Alaşehir Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası, Denizli Ticaret Borsası, Didim Ticaret Odası, Düzce Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret Borsası, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Niğde Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Odası, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Selçuk Ticaret Odası, Söke Ticaret Odası, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Yozgat Ticaret Borsası."
Akreditasyon Statüsü kazanan 11. dönem oda/borsalar ise Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Simav Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret Borsası.
Akreditasyon Belgesini yenileyen 4., 6. ve 9. dönem oda/borsalar şunlar:
"Adana Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Odası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Bodrum Ticaret Odası, Burdur Ticaret Borsası, Bursa Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret Borsası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Erdek Ticaret Odası, Ereğli(Konya) Ticaret Borsası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Isparta Ticaret Borsası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Karacabey Ticaret Borsası, Karaman Ticaret Borsası, Karapınar Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret Borsası, Menemen Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tire Ticaret Odası, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Turgutlu Ticaret Borsası, Ünye Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası."
2017 yılında akreditasyon çalışmaları başlatılan 13. Dönem Oda/Borsalar ise şöyle:
"Alaca Ticaret ve Sanayi Odası, Babaeski Ticaret Borsası, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, Boğazlıyan Ticaret Borsası, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası, Bolvadin Ticaret Borsası, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Bünyan Ticaret Odası, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Islahiye Ticaret Odası, Keşan Ticaret Borsası, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Borsası, Malatya Ticaret Borsası, Malkara Ticaret Borsası, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası, Söke Ticaret Borsası, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası."
Akredite Oda/Borsa nedir?
Akreditasyon sürecine başlayan oda/borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanabiliyor. Akredite oda/borsalar da söz konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma noktasında performans ölçümüne tabi tutuluyor. - ANKARA
5 Yıldızlı Oda/borsa Sayısı 250'ye Ulaştı
TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu akredite oda/borsa sayısı 250 oldu.
TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu akredite oda/borsa sayısı 250 oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 365 oda/borsanın Akreditasyon Standardını uygular hale gelmesi olduğunu söyledi.
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