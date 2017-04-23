5 Yıl Sonra Ilk Galibiyet

Galatasaray'ı deplasmanda Josef de Souza'nın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 22 Nisan 2012'den sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Galatasaray karşısında uzun süre oyunu rölantide götüren ve rakibini kendi sahasında kabul eden Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Josef de Souza ile golü bularak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2012 tarihinde alan Fenerbahçe, 5 yıl sonra rakibini TT Arena'da mağlup etmeyi başardı.



DERBİ KRALI FENERBAHÇE



Galatasaray deplasmanında kazanan Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ve büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli takım, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi. Dick Advocaat'ın ekibi, Galatasaray'ı 2 maçta da yenerken Beşiktaş ile de ligde 0-0 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.



(Bozhan Memiş/İHA)