5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman’da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olaylardan dolayı hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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