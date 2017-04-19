5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olaylardan dolayı hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN