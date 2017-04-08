Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında hazırlanan "Aşk ve Sadakat Köprüsü"nün açılışı gerçekleştirildi.



Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği organizesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün desteğiyle Atatürk Parkı'ndaki Ziya Paşa Heykeli yanında süs havuzu ve köprü inşa edildi.



Açılışı yapılan köprünün demirlerine asma kilitler takılarak anahtarları süs havuzuna atıldı.



Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde renkli kostümleriyle dans ederek yürüdü.



Seyhan Nehri kıyısında kurulan stantlara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Migros, koşulara sponsor oldu



Migros, Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yarın geçekleştirilecek koşulara ana sponsor oldu.



Karnaval kapsamında yarın gerçekleştirilecek 10 kilometre halk, kostümlü karnaval ve anne-baba-çocuk koşularının ana sponsoru Migros, etkinliğe kayıt yaptıran ilk 100 kişiye koşu sonrasında hediye çeki verecek.



Ayrıca tüm katılımcılara Migros'un Gıda Güvenliği Derneği ile hazırladığı "Migros'la Sağlıklı Büyüyorum" kitapçıkları hediye edilecek. Koşuya katılanlardan Migros mobil uygulamasını indirenler de sürpriz hediye çekleri kazanma şansı yakalayacak.