Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, hükümet politikası gereği akıllı şehirlere dönüşüm hareketi kapsamında 2023'e kadar en az üç ilin akıllı şehre dönüşeceğini belirterek, "Belirlenen illerin büyükşehir belediye binalarına kurulacak akıllı çözüm merkeziyle birçok alanda şehir yönetimi tek merkezden sağlanacak. Akıllı şehirlere dönüşüm, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün en önemli parametresi olacak." dedi.



Sarıtoprak, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG 2017) ikinci gününde yaptığı konuşmada, değişim ve teknolojinin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu söyledi.



Dünyanın büyük bir değişim ve teknoloji fırtınasının yaşadığını belirten Sarıtoprak, "Ben buna tusunami diyorum. Bu tsunami, endüstri 4.0'dır. Bununla çok yakında evler, iş yerleri, okullar, hastaneler, imalathaneler, belediyeler ve devlet dahil aklınıza gelen her şey ve her yer akıllanacak ve dünya robotlar eliyle yönetilecek. Artık ülkeler ve dünya akıllanacak." diye konuştu.



Ancak hepsinden önemlisinin, hayatın daha ucuz, rahat ve verimli hale geleceği veya bu durumun insanları mutlu edeceği yönündeki belirsizlik olduğunu aktaran Sarıtoprak, teknoloji kurbanı olacak çalışanların, bundan sonraki zirvelerde gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.



Sarıtoprak, endüstri 4.0'ın, tüm siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri değiştireceğinin altını çizerek, şimdiden yol haritası çıkartılmasının önemine işaret etti.



İnsanoğlunun daha çok refah, mutluluk, yeterli su, ucuz elektrik, yeterli ve hızlı toplu taşıma, sağlam bilişim alt yapısı, dijitalleşme, iyi yönetişim, ucuz ve yaygın sağlık ve eğitim hizmeti, güvenlik ve daha temiz bir çevre istediğini aktaran Sarıtoprak, insanların özellikle yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde artırmayı amaçladığını söyledi.



Sarıtoprak, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini şehirlerin belirlediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Şehirler, akıllı şehirlere dönüşüyor. Türkiye 2023'te 85 milyon, 2030'da da 90 milyonluk bir ülke olacak. Hükümet politikamız gereği akıllı şehirlere dönüşüm hareketi kapsamında 2023'e kadar en az üç ilimiz akıllı şehre dönüşecek. Aday iller olarak Sakarya, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve Antalya'dan üç tanesini çok şanslı görüyoruz. Belirlenen illerin büyükşehir belediye binalarına kurulacak akıllı çözüm merkeziyle ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal yaşama kadar birçok alanda şehir yönetimi tek merkezden sağlanacak ve bu kentlerde hayat daha da kolaylaşacak. Akıllı şehirlere dönüşüm, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün en önemli parametresi olacak. Türkiye bu konuda önemli bir potansiyele sahip."



Dünyada pek çok uluslararası kuruluş, ülke ve kent yönetiminin akıllı şehir yatırım ve girişimlerini desteklediğini ve teşvik ettiğini belirten Sarıtoprak, 2025 yılına kadar 26 dünya şehrinin akıllı şehre dönüşeceğini aktardı. Sarıtoprak, söz konusu 26 şehrin akıllı şehre dönüşümünün yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını ve akıllı şebekeler ve şehirler yatırımlarının 21'inci yüzyıla damga vuracağını söyledi.



Sarıtoprak, konuşmasının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden'e ve ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşe Yardımcısı Serdar Çetinkaya'ya plaket takdim etti.