5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, şirketlerinin Türkiye'deki ilk akıllı şehir uygulaması olan Kritik Altyapıların Yönetimi Projesi'ne (KRİTA) Gaziantep'te başladıklarını anımsatarak, "3,6 milyon liraya mal olacak proje Haziran 2018'de tamamlanacak. Bunun gibi akıllı şehir projeleriyle, bölgenin yerel ihtiyaçları, insan odaklı bir şekilde gözetilmeye başlanacak." dedi.



Pınar, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Fuarı'nda katıldığı "Akıllı Şebekelerde Küresel Dinamikler Paneli"nde, akıllı şehirlerin aslında insan ihtiyaçlarından doğduğunu söyledi.



Akıllı şehirlerin insan ve verimliliğin iyileştirilmesi gibi temellere dayandığını vurgulayan Pınar, akıllı şehirlerin enerji tasarrufunda oynayacağı role dikkati çekti.



Pınar, akıllı şehirlerin insan hayatında yaratacağı farka değinerek, şöyle konuştu:



"Akıllı şehirler mutlaka yerel ihtiyaç ve dinamiklere bakılarak bölge halkına özel olarak geliştirilmeli. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Türkiye'deki ilk akıllı şehir uygulaması olan KRİTA'yı Gaziantep'te başlattık. 3,6 milyon liraya mal olacak proje, Haziran 2018'de tamamlanacak. Bunun gibi akıllı şehir projeleriyle, bölgenin yerel ihtiyaçları, insan odaklı bir şekilde gözetilmeye başlanacak. Ayrıca, KRİTA'nın önemli ayaklarından biri ise elektrikli araçlar olacak. 2014 yılında bu konuyla ilgili bir projeye başladık ve şirketin araç parkına 18 adet elektrikli BMW i3 otomobil ekleyerek, iki yıl boyunca kullandık. Uygulama sonucunda elektrikli araçların 5-6 liralık enerjiyle 100 kilometre yol kat edebildiği ortaya çıktı. Bu rakam, orta sınıf bir benzinli ve motorinli aracın harcadığı yakıtın dörtte birine, hatta daha altına karşılık geliyor."



"Ülke politikası haline getirilmeli"



Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan ise akıllı şebekelerin piyasa, hükümet, tüketici veya sayaç üreticisi açısından ele alınırsa farklı yerlere gidebileceğini belirterek, "Akıllı şebekelerin, ülke politikası haline getirilmesi gerekiyor." dedi.



Bugüne kadar Avrupa'nın akıllı şebekeye geçiş için 450 tane Ar-Ge projesi gerçekleştirdiğini belirten Arslan, "İtalya bu konuda en çok yatırımı yaptı. Yüzde 85'in üzerinde akıllı sayaçlara geçti. Fransa da bugüne kadar bundan sonrası için ülkedeki sayaçların yüzde 95'ini akıllı konuma getirmeyi planlıyor. Almanya ise bu konuda en geride kalan ülkelerden biri." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, elektrikte akıllı şebekelere ilk geçen ülkenin Malta olduğunu da sözlerine ekledi.