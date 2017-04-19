5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Güç ve Enerji Topluluğu (PES) 2016-2017 Seçili Başkanı Prof. Dr. Saifur Rahman, akıllı şehirler için akıllı trafiğin söz konusu olduğunu belirterek, "Mesela yeşil kuşak dediğimiz trafik ışık senkronizasyonu olduğunda sensörler, ambulans ve itfaiye gibi araçları tanıyor ve onlara geçiş önceliği sağlıyor. İstanbul'da da trafik akışını bu şekilde düzenlemeniz mümkün." dedi.



Rahman, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı'ndaki (ICSG 2017) "Akıllı Şehirlerle Bütünleşen Akıllı Binalar" başlıklı konuşmasında, yeni binaların yanı sıra 1900'lü yıllarda inşa edilmiş bir binayı da "akıllı" hale getirebildiklerini ve söz konusu binaların uzaktan kontrol edilebildiğini ifade ederek, bu anlamda elde edilen enerji tasarrufuna dikkati çekti.



Akıllı ışıklandırma, aydınlatma ve soğutma gibi unsurların oldukça ucuza monte edilebileceğini belirten Rahman, cep telefonu veya tablet bilgisayarlara indirilebilecek bir uygulama sayesinde bu işlemlerin kolayca kontrol edilebileceğini bildirdi.



"Ne zaman, nerede bir yerin boşalacağını gösteren uygulama olsa her şey daha kolay olur"



Prof. Dr. Saifur Rahman, enerjinin ihtiyaç olan yere yönlendirilmesi veya hangi binanın ne kadar ısınması, soğutulması gerektiğinin bilinmesi halinde enerjinin verimli kullanılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bir yere gittiniz, park yeri arıyorsunuz. Boş yer bulana kadar dönüp duruyor, hem enerji harcıyor hem çevreyi kirletiyorsunuz. Ancak size ne zaman, nerede bir yerin boşalacağını gösteren uygulama olsa her şey daha kolay olur. Akıllı şehirler için akıllı trafik söz konusu. Mesela yeşil kuşak dediğimiz trafik ışık senkronizasyonu olduğunda sensörler, ambulans ve itfaiye gibi araçları tanıyor ve onlara geçiş önceliği sağlıyor. İstanbul'da da trafik akışını bu şekilde düzenlemeniz mümkün. Aynı uygulamayı sokak lambalarında da yapabiliyoruz. Lambalar, kimse yokken daha düşük, biri geçerken yüksek seviyede aydınlatma sağlıyor. Böylece tasarruf ediyoruz."