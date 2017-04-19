5. Uluslararası Istanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı - Judith Slater / Luigi Mattiolo

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolu Judith Slater, Türkiye'nin elektrik sektöründe yıllık 5 milyar dolarlık yatırımının 2020'ye kadar devam edeceğine dikkati çekerek, "Birleşik Krallık Hükümeti enerji teknolojileri alanında Türk Hükümetinin yaptığı yatırımları, çabaları ve bu anlamda elektrik alanındaki reformlarını destekliyor." dedi.



Slater, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarında (ICSG 2017) yaptığı konuşmada, enerjiye olan talebin dünya çapında arttığını söyledi.



Artan talep karşısında yaşlanan elektrik altyapısının ise yenilenme ihtiyacının bulunduğunu aktaran Slater, "Toplam pazarın 2020 itibarıyla 355 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İki yıl önce 167 milyar dolarlık bir pazardı bu. Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) küresel enerji talebinin 2035 itibarıyla yüzde 30 artacağını beklemekte. Akıllı şebeke pazarının 220 milyar dolara çıkması bekleniyor 2020 itibarıyla. Çok hızlı enerji kullanımı ve artan nüfus enerji sektöründe akıllı teknolojilerin kullanımı ve akıllı tahmin için elzem olduğunu ortaya koydu." bilgilerini verdi.



Türkiye'de elektrik tüketiminin yıllık yüzde 5 artış gösterdiğini ifade eden Slater, Türkiye'deki elektrik kullanım artışının ise gelecek 15 yılda devam edeceğinin öngörüldüğünü aktardı.



Slater, akıllı şebeke ve enerji verimliliği sistemlerinin elektrik tüketimi ve altyapı açısından karşılaştıkları sorunlara akıllı bir yanıt olacağı kanaatinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:



"Türkiye'nin elektrik sektöründe yıllık 5 milyar dolarlık yatırımının 2020 yılına kadar devam edeceği bilinmekte ve kapasite artışı, mevcut kapasitenin artırılması, yaygınlaştırılması ve kalite artışı için faydalı olacaktır. Birleşik Krallık'a da baktığımızda büyük bir fırsat görülmekte. Birleşik Krallık Hükümeti enerji teknolojileri alanında Türk Hükümetinin yaptığı yatırımları, çabaları ve bu anlamda elektrik alanındaki reformlarını destekliyor."



"Türkiye ve İtalya akıllı şebekeler alanında daha ileriye gidebilir"



İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo da İtalya'nın 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarının ülke ortağı olduğunu belirterek Türkiye ve İtalya arasında enerji alanında önemli iş birliklerinin yapıldığını söyledi.



Mattiolo, Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) anlaşmasıyla enerji verimliliği, akıllı şebekeler ve enerji çeşitliliği konusunda çalışmaları güçlendirdiğini, taahhütlerini ortaya koyduğunu söyledi.



İtalya'nın da Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı bir ülke olduğunu aktaran Mattiolo, İtalya'nın yenilenebilir enerjiyi geliştirerek ihraç etmeye başladığını kaydetti.



Mattiolo, İtalyan akıllı şebeke şirketleri ENEL ve Terna'nın Türkiye'de ve dünyada ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bazı şirketlerimiz Türkiye'deki enerji projelerine teknik anlamda destek oluyor. Bu yıl 8 şirketimiz bu fuara katıldı." değerlendirmesini yaptı.



İtalya'nın yenilenebilir kaynaklara büyük ihtiyacı olduğunun altını çizen Mattiolo, AB 2020 enerji stratejisi kapsamında, İtalya'nın yenilenebilir sektöründe büyümek için kaldıraç ortaya koyduğunu belirtti.



Mattiolo, bu yüksek hedeflerin, Avrupa kıta ölçeğinde kabul edildiğini ve COP21 tarafından onaylandığını aktararak, "Enerji maliyetlerini düşürmek için ortaya koyduğumuz spesifik hedefler, enerji tedarikini güçlendirmek, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak için ortaya koyduğumuz hedeflerimizin temel taşlarındandır." dedi.