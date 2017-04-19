Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, şehirlerin akıllanmasının üretici ve tüketicilerin yararına olacağını belirterek, "Günlük yaşantıda elektriğin, daha ucuz ve verimli kullanılması için şebekede tüketim verileriyle birlikte diğer bilgilerin harmanlanarak işlenmesi ve buna uygun kararlar verilmesi, akıllı tüketimi sağlayacaktır." dedi.



Tancan, İtalya'nın ülke partnerliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ölçülemeyen bir şebekenin yönetiminden, verimliliğinden ve kaynakların tasarruflu kullanılmasından bahsedilemeyeceğini söyledi.



Şebekeyi ölçme ve kontrol etme doğrultusunda dizaynının önemine değinen Tancan, teçhizatların ise ölçme ve kontrol bakımından geliştirilmesi, doğru sinyaller vermesi ve aktarılan bilgiler ışığında gerekli uyarıları yapabilecek seviyeye getirilmesi gerektiğini kaydetti.



Şebekelerin akıllanmasıyla tüketicilerin kendi tüketimlerini görerek, planlayarak, kontrol altına alarak, verimli ve daha az maliyetli enerji kullanabileceğini vurgulayan Tancan, "Günlük yaşantıdaki ısınma, aydınlanma ve diğer amaçlarla tüketilen elektriğin, daha ucuz ve verimli kullanılması için, şebekede tüketim verileriyle birlikte diğer bilgilerin harmanlanarak işlenmesi ve buna uygun kararlar verilmesi, akıllı tüketimi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Elektrik dağıtım şebekesindeki coğrafi bilgi, akıllı sayaç, abone bilgi, çağrı merkezi, arıza bakım onarım, skala ve uzaktan sayaç okuma sistemlerinin önemine değinen Tancan, buradaki bilgilerin toplanmasıyla sağlıklı bir elektrik piyasası, tüketicilerin daha bilinçli kullanımının sağlanabileceğini vurguladı.



Tancan, akıllı şebeke ve akıllı şehri bir araya getiren, "Akıllı şehirlerde kritik altyapı yönetimi için entegre akıllı şebeke platformu geliştirilmesi" projesinin planlama aşamasının tamamlanarak, Gaziantep'te pilot bir bölgede uygulandığını sözlerine ekledi.