HHB Fuar Organizasyon Reklam Ltd. Şti tarafından düzenlenen 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017) İstanbul Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Akıllı Şebekeler ve Sistemler, Faturalama, Siber Güvenlik, Otomasyon,IOT, Akıllı Kent Teknolojileri, Kentsel Dönüşüm, Bulut Bilişim, şeklindedir.



Düzenleyici: HHB Fuar Organizasyon Reklam Ltd. Şti



Konusu: Akıllı Şebekeler, Akıllı Şehirler, Enerji IT, Akıllı Sayaçlar



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : İstanbul Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Taşkışla Cad.



Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017)



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır