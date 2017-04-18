5.uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (Icsg Istanbul 2017)
HHB Fuar Organizasyon Reklam Ltd. Şti tarafından düzenlenen 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017) İstanbul Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
HHB Fuar Organizasyon Reklam Ltd. Şti tarafından düzenlenen 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017) İstanbul Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Akıllı Şebekeler ve Sistemler, Faturalama, Siber Güvenlik, Otomasyon,IOT, Akıllı Kent Teknolojileri, Kentsel Dönüşüm, Bulut Bilişim, şeklindedir.
Düzenleyici: HHB Fuar Organizasyon Reklam Ltd. Şti
Konusu: Akıllı Şebekeler, Akıllı Şehirler, Enerji IT, Akıllı Sayaçlar
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : İstanbul Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Taşkışla Cad.
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 5.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2017)
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
-
Bakan Zeybekci, Moskova'daki kritik toplantıdan Rusça tweet attı
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
YSK, Kılıçdaroğlu'nun 'rest'ine 'restle' karşılık verdi!