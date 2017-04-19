İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kalınma Ajansı bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi'nde yabancı yatırımcılara doğrudan hizmet edecek, daha işe başlarken yaşanacak prosedürleri en aza indirecek bir yapılanmaya gidildiğini söyledi.



Şahin, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "5.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı"nın açılışında, yabancı yatırımcılar için bir dizi kolaylık sağlandığını belirterek, onları Türkiye'de yatırıp ve üretim yapmaya davet etti.



Dünyanın hızla geliştiğini ve değiştiğini ifade eden Şahin, aynı şekilde Türkiye'nin de buna ayak uydurmak, hatta aradaki mesafeyi kapatmak adına elinden gelen çabayı ve gayreti gösterdiğini vurguladı.



"Hiçbir ülke enerji alanında dışa bağımlı bir politika sürdüremez"



Vali Şahin, gelişim ve değişimden İstanbulluların da nasiplerine düşeni aldığına işaret ederek, şunları anlattı:



"İstanbul'da her geçen gün bir yenilik, bir yeni yatırım, bir yeni gelişme gündemimizden düşmüyor. Bunun en temel araçlarından biri, enerji ihtiyacının karşılanmasıdır. Türkiye, bu noktada gerçekten son 15 yılda epeyce atılımlar yaptı ama gelişmesi, bugün enerjiye duyulan ihtiyacı hala azaltmadı, hatta artırıyor. Dolayısıyla enerji üretimini artırmamız gerekiyor. Bunun için de sürekli yatırım yapılıyor.



Türkiye ve İstanbul'un, bu enerji yatırımlarını yaparken beklentisi şudur; evet biz, bunu sadece yerli kaynaklarla değil, yabancı yatırımcılar ve kaynaklarla da yapmak durumundayız. Ama istiyoruz ki yapılan yatırımlar Türkiye'de üretilen ve Türk malı ürünler olsun. Hiç olmazsa asgari belli bir oranda bunun yerli üretimle yapılması lazım. Aksi takdirde ülke olarak dışa bağımlılığımız devam edecektir. Hiçbir ülke enerji alanında dışa bağımlı bir politika sürdüremez. Dolayısıyla bu noktada da biz yabancı yatırımcıları, ülkemizde de yatırımlar yapmaya ve üretim gerçekleştirmeye davet ediyoruz."



Vali Şahin, İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi'nde yabancı yatırımcılara doğrudan hizmet edecek, işe başlarken yaşanacak prosedürleri en aza indirecek bir yapılanmaya gidildiğini anlatarak, "Bundan sonra yatırımcı sadece yatırım fikriyle ve müracaat dosyasıyla birlikte bizim bu ofisimize geldiğinde onlar adına birçok işlem uzmanlarımız tarafından ilgili birimler nezdinde takip edilecektir. Hatta bir kısmı o ofis içerisinde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.



Artık sanayide 4.0 devrimini yapacak noktada, bütün hizmet alanlarını birbirine entegre, birbiriyle çalışır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Aksi takdirde çağı ıskalama durumumuz olabilir." diye konuştu.