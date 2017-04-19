5. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı" Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2017) başladı.



HBBExpo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, İstanbul Kongre Merkezindeki programın açılışında, kongre ve fuara 4 ülkeden katılımın gerçekleştiğini söyledi.



Dayangaç, bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edildiğini ve benzeri etkinliklerin, ülkenin ihracatına olumlu yönde katkı sunacağını dile getirerek, destek veren bakanlıklara ve katılımcılara teşekkür etti.



ICSG İstanbul 2017 Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Köktaş ise bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Akıllı Şebekeler, Şehirler Kongre ve Fuarı"na çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katıldığını söyledi.



Türkiye'nin 2003 yılında yakaladığı büyümeyi devam ettirmesi için kesintisiz ve ucuz enerjiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Köktaş, şöyle konuştu:



"Enerji tasarrufunun sürdürülebilir hale getirilmesi için sistemlere entegre olabilecek akıllı şebeke ve şehirlerle durum analizi yapıp otomatik ölçüm sistemleriyle enerji kesintilerini önleyerek, arıza durumlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Enerji üretiminden tüketimine kadar teknolojinin sağladığı imkanlarla istediğimiz şekilde yönetmemiz bugünün imkanlarıyla mümkündür."



Enerji, haberleşme, ulaşım ve şehirleşmenin akıllı sistemlerle birbirine bağlanması gerektiğini vurgulayan Köktaş, "Bu kongrede, akıllı şebekelerin ve şehirlerin sağlayacağı, sosyal faydalar, akıllı şehirlerin tasarımları ve standartları, siber güvenlikleri gibi çok geniş alanı kapsayacak konular, konusunun uzmanı 150 kişi tarafından, 3 gün boyunca çok geniş şekilde tartışılacak. Ayrıca 318 stantta ürün ve faaliyetler sergilenmiş olacaktır." diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı konuğun katılımıyla gerçekleşen kongre ve fuar, yabancı misyon temsilcilerinin konuşmalarıyla devam ediyor.



Etkinlik 3 gün sürecek.