Milli Eğitim, Gençlik Spor Bakanlıkları ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" için kayıtlar devam ediyor.



Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği (ŞEHDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının tüm bireylere öğrenmeleri gerekli olan temel dini bilgileri öğretmek ve sahih kaynaklarla buluşturmak olduğunu söyledi.



Arslantaş, yarışmalarda heyecanla birlikte teşvik edici olması için dereceye girenlere ödül verdiklerini belirterek, "Yarışmamız ilk kez yapılmıyor, bu beşincisi daha önceki yıllar İlmihal, Meal, Siyer ve Hadis konuları işlendi. Her biri için de sahih kaynaklar seçilerek yarışma formatına göre kitaplar hazırlandı. Bu yıl ki konumuz Kur'an-ı Kerim Meali." dedi.



Sınava girenlerin kategorilere göre yapıldığını hatırlatan Arslantaş, "Yarışmanın yaş gruplarına göre A, B, C, D, E ve F kategorileri, ayrıca online ve İngilizce sınava girmek isteyenler için G ve H kategorileri mevcut. Kategorilere göre sınavın kapsamı ve zorluğu farklılık gösteriyor. Bu da adaletli bir yarışma ortamı sağlıyor." şeklinde konuştu.



Aslantaş, yarışmanın her yıl binlerce kişiye ulaştığını ve bu yıl Kars bölgesinde 4 bin kayıt hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.



26 Martta yapılacak sınav için son başvuru tarihi 19 Şubat olarak açıklandı.