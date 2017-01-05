5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması

Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ile Lider Gençlik Spor İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen bilgi, kültür yarışmasında Onikişubat Belediyesi tarafından öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.



Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kendisinin de bir İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve üniversiteye başladığı zamanlarda bunun bir ayrıcalık olduğunu anladığını söyledi.



1970 ile 80'ler arasında yaşanan olayların birer kurgudan ibaret olduğunu, bu kurgu ve olayların içinde olmayan en önemli kesimin ise İmam Hatipliler olduğunu belirten Mahçiçek, "İmam Hatip Liselerinden aldığımız ışık olmasa belki bizlerde o yanlış yollara düşerdik." dedi.



Türkiye'ye oynanan oyunların iyi kavranılması gerektiğini dile getiren Mahçiçek, "Şimdi de Türk, Kürt, Alevi ve Sünni falan bunların emin olun hiçbir geçerliliği yok. Bunlar bu ülkenin üzerinde oynanan oyunlar. Bunları iyi kavramamız gerekir. Bizi bu kabil kurgulara itmeye çalışan insanlara da kanmayacağız.



Bu ülkenin Doğusu ile Güneydoğusu arasında bir problemi var mıydı yoktu. Kahramanmaraş'ta özellikle Alevi, Sünni diye olaylar çıkmış ve yüzlerce vatandaşımız ölmüştü. O sıkıntılar hala her sene o provokasyonlar devam eder. 24 Aralık'ta dışarıdan gelip bu memleketi karıştırmak için gayret sarf ederler. Aslında bu ülkenin insanları arasında sıkıntı yoktu. Beraber yaşamışlar yüzyıllarca sıkıntı olur mu, bunları inşallah bu ülke aşacak." dedi.



Daha sonra Mahçiçek, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği yöneticileriyle birlikte tüm öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı.