5. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri

TSYD İzmir Yönetim Kurulu ve TSYD Genel Merkezinde İzmir'i temsil eden yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ege Bölgesi'nde 2016'daki gelişmeleri değerlendirdi. Heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda yılın takımı Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki Ege temsilcisi Seramiksan, yılın spor adamı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yılın sporcuları milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, milli triatlet İpek Öztosun, yılın teknik direktörü Ferudun Dorak oldu. Tekerlekli sandalye tenisi sporcusu Büşra Ün, Ataspor kız hentbol takımının destekçisi Rıdvan Üreten veİzmir Büyükşehir Belediyespor jüri özel ödülüne layık bulundu.

Ege'de yılın takımı:

SERAMİKSAN

2011'de kurulan, Manisa'da voleybol altyapısı konusunda ciddi çalışmalar yürüten Seramiksan'ın Kadın A Takımı peş peşe elde ettiği başarılarla 2015-2016 sezonunda Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Ege'de yılın spor adamı:

OLGUN ATİLA

Karşıyaka ve Göztepe'ye yapılması planlanan statların hukuki engellere takılması, depreme dayanıksız Alsancak Stadı'nın da yıkılmasıyla yaşanan krizin giderilmesine büyük katkı sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bornova Stadı'nı yaptırdı. Bornova Belediyesi ayrıca İzmir'e yeni bir spor salonu kazandırarak Atatürk Spor Kompleksini hizmete açtı.

Yılın sporcuları:

-AYŞE BEGÜM ONBAŞI

Güney Kore'de 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, aynı şampiyonada Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'in de olduğu Trio Milli Takımı ile de gümüş madalya aldı.

-İPEK ÖZTOSUN

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından desteklenen 16 altın sporcu arasında yer alan triatlet İpek Öztosun'un Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ikinciliği bulunuyor. İpek Öztosun birincilikle kazandığı öğretimini Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bölüm birincisi olarak sürdürüyor.

Yılın teknik direktörü:

-FERUDUN DORAK

Taraftarların öncülüğünde kurulan Göztepe Erkek Hentbol Takımı'nı Süper Lig'e taşıyan Ferudun Dorak, ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Göztepe, salon sporlarında en son 2000'de kadın voleybol takımı ile Avrupa'da yer almıştı.

Özel ödüller:

-BÜŞRA ÜN

Büşra Ün, kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na kota alarak bir ilki gerçekleştirdi.

-RIDVAN ÜRETEN

Eski Bağyurdu Belediye Başkanı Rıdvan Üreten'in destekleriyle kız öğrencilerden kurulan Ataspor hentbol takımı, birinci lige kadar yükseldi, Ekipteki kızlardan 8'i milli takıma çağrıldı. Bu başarı hikayesinin Üreten'in büyük payı oldu.

-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

3 bin 500 lisanslı sporcusu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ampute futbol, bedensel engelli atletizm, bedensel engelli halter, bedensel engelli boccia, görme engelli judo, işitme engelli judo, tekerlekli sandalye basketbolunda da faaliyetlerini sürdürüyor. Engelli sporcular 2016'da 3'ü uluslararası toplam 18 madalya ve 2 kupayı İzmir'e getirmeyi başardı.